Incidente mortale sulla SS 170 Andria-Barletta: un morto e due feriti



Un morto e due feriti trasportati in ospedale: è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada 170 Andria – Barletta, zona Moltaltino. Due automobili, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi e per la rimozione dei mezzi.

