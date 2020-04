I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Infermiera stremata dopo il turno di lavoro esce di strada per un colpo di sonno



Un incidente che sarebbe potuto finire molto peggio: per fortuna l’infermiera uscita di strada per un colpo di sonno mentre tornava a casa dopo un estenuante turno di lavoro non ha praticamente riportato conseguenze. Ma l’episodio costringe a pensare nuovamente allo sforzo che gli operatori sanitari stanno facendo dall’inizio dell’emergenza coronavirus, tra turni di lavoro stremanti e sempre più persone da curare.

Continua a leggere



Un incidente che sarebbe potuto finire molto peggio: per fortuna l’infermiera uscita di strada per un colpo di sonno mentre tornava a casa dopo un estenuante turno di lavoro non ha praticamente riportato conseguenze. Ma l’episodio costringe a pensare nuovamente allo sforzo che gli operatori sanitari stanno facendo dall’inizio dell’emergenza coronavirus, tra turni di lavoro stremanti e sempre più persone da curare.

Continua a leggere

Continua a leggere