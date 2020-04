I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Insegnante di 30 anni picchiata a morte, sospettato l’ex: è un poliziotto



Un’insegnante di 30 anni è stata trovata morta nella sua casa nella città di Santa Cruz, in Argentina. Il principale sospettato è il suo ex partner, Pablo Núñez è un ufficiale della polizia di Santa Cruz, lo stesso che ha fatto il ritrovamento del corpo. Il sindacato docenti ha chiesto un’indagine “accurata e che il delitto non sia coperto dal potere politico e dalle forze armate per il coinvolgimento di un membro della polizia”.

Continua a leggere



Un’insegnante di 30 anni è stata trovata morta nella sua casa nella città di Santa Cruz, in Argentina. Il principale sospettato è il suo ex partner, Pablo Núñez è un ufficiale della polizia di Santa Cruz, lo stesso che ha fatto il ritrovamento del corpo. Il sindacato docenti ha chiesto un’indagine “accurata e che il delitto non sia coperto dal potere politico e dalle forze armate per il coinvolgimento di un membro della polizia”.

Continua a leggere

Continua a leggere