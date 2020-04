I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Instagram down, utenti in tutto il mondo segnalano problemi di malfunzionamento



Instagram down: la piattaforma social dedicata alle foto sta dando di nuovo problemi dopo quelli di ieri sera quando sono stati registrati disservizi su Facebook, WhastApp e Instagram. In tantissimi utenti in tutto il mondo stanno segnalando l’impossibilità di caricare sia le foto che le storie.

