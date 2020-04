I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Io picchiata e umiliata ‘in quanto donna’: vi racconto la mia vita in una famiglia bigotta”



Rosaria (nome di fantasia) ha scritto a Fanpage per raccontare a quali abusi fisici e psicologici è stata sottoposta dalla sua famiglia ‘in quanto donna’. ‘Picchiata, derisa, umiliata e obbligata ai lavori di casa fin da piccolissima, mentre i miei fratelli maschi oziavano. “Se qualcuno si chiede per quale motivo non me ne sono andata di casa alla maggiore età, pregherei di leggere attentamente la mia storia”.

