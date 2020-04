I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Irene Focardi uccisa a botte dal compagno: l’ergastolo in Cassazione per Davide Di Martino



Condannato all’ergastolo con sentenza definitiva Davide Di Martino, il 50enne di Firenze che il 3 febbraio 2015 ha assassinato la compagna Irene Focardi. Di Martino, in carcere dal 1 aprile 2015, quando è avvenuto il delitto era già imputato per maltrattamenti ai danni della 43enne ex modella. Più volte, infatti, la donna era stata soccorsa in ospedale per le aggressioni del compagno.

