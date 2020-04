I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Irene Pivetti indagata per una presunta frode sull’importazione di mascherine dalla Cina



L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata per il caso delle mascherine importate dalla Cina. Deve rispondere di frode in commercio e per immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

