Iss: “Dobbiamo rinunciare alla Pasqua, se molliamo tante Codogno anche al Sud”



“I casi di coronavirus in Italia sono in rallentamento ma l’attenzione deve restare alta se non si vuole che risalgano” la conferma arriva oggi dall’Istituto Superiore di Sanità nella conferenza stampa per un focus epidemiologico sulla pandemia. “Non c’è nessuna zona del Paese dove non circoli il coronavirus” hanno ricordato Brusaferro, Rezza e Locatelli, ricordando: “Dovremo rinunciare alla Pasqua”

