I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Istat, un terzo delle famiglie non ha un computer in casa: al Sud 4 su 10 senza Pc o tablet



Secondo un’indagine Istat relativa agli anni 2018-2019, un terzo delle famiglie non ha computer o tablet in casa. In particolare il 33,8% delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa, il 47,2% ne ha uno e il 18,6% ne ha due o più. La situazione peggiora nel Mezzogiorno, dove 4 su 10 non hanno pc o tablet.

Continua a leggere



Secondo un’indagine Istat relativa agli anni 2018-2019, un terzo delle famiglie non ha computer o tablet in casa. In particolare il 33,8% delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa, il 47,2% ne ha uno e il 18,6% ne ha due o più. La situazione peggiora nel Mezzogiorno, dove 4 su 10 non hanno pc o tablet.

Continua a leggere

Continua a leggere