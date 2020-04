I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ivana Mrazova e Luca Onestini separati dal coronavirus, lei: “Non riesco a tornare in Italia”



La modella ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta la sua difficile situazione: bloccata dalla famiglia nella sua Repubblica Ceca, non riesce a rientrare in Italia dal compagno Luca Onestini perché i voli sono bloccati. Il viaggio in auto appare come l’unica opzione, ma la questione è complicatissima: “Non riesco a parlare con l’ambasciata”. La speranza è in uno sblocco dopo il 4 maggio, grazie alle nuove concessioni ai “congiunti”.

