Joshua Jackson papà, l’attore di Dawson’s Creek ha avuto una bimba da Jodie Turner-Smith



L’attore canadese noto per le serie televisive Dawson’s Creek, Fringe e The Affair – Una relazione pericolosa è diventato papà per la prima volta: lui e la moglie Jodie Turner-Smith, modella e attrice anglo-giamaicana, festeggiano l’arrivo di una bimba. Il lieto evento arriva a pochi mesi dal matrimonio, celebrato a dicembre.

