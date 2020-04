I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Julian Assange, rivelazione della compagna: “Ho avuto due figli da lui quando era rifugiato”



Stella Moris, avvocato e compagna del fondatore di Wikileaks, in un’intervista ha chiesto il rilascio su cauzione per il padre dei suoi due figli, Max, un anno, e Gabriel, 2 anni. Assange si trova detenuto nel carcere di Belmarsh in attesa della decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti.

Continua a leggere



Stella Moris, avvocato e compagna del fondatore di Wikileaks, in un’intervista ha chiesto il rilascio su cauzione per il padre dei suoi due figli, Max, un anno, e Gabriel, 2 anni. Assange si trova detenuto nel carcere di Belmarsh in attesa della decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti.

Continua a leggere

Continua a leggere