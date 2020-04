I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juventus, Pjaca ha rinnovato il contratto firmando fino al 2023



Il giovane centrocampista nazionale croato ha rinnovato con i bianconeri fino al 2023. L’accordo è arrivato la scorsa estate mentre a gennaio si è concretizzato il prestito all’Anderlecht. Ma per Piaca la stagione è già finita: in Belgio è stato ufficializzato il definitivo stop al campionato per l’emergenza sanitaria di coronavirus.

Continua a leggere



Il giovane centrocampista nazionale croato ha rinnovato con i bianconeri fino al 2023. L’accordo è arrivato la scorsa estate mentre a gennaio si è concretizzato il prestito all’Anderlecht. Ma per Piaca la stagione è già finita: in Belgio è stato ufficializzato il definitivo stop al campionato per l’emergenza sanitaria di coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere