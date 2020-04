I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La bufala di Salvini: “In Svizzera basta un un foglio e ti accreditano subito 500mila franchi”



Secondo Matteo Salvini “in Svizzera con un solo foglio ti accreditano subito fino a 500.000 franchi (equivalenti circa a 500.000 euro) sul conto”. Ma il leader della Lega fa un riferimento quantomeno azzardato, considerando che si tratta di un prestito per le imprese da restituire in 5 anni che lui paragona ai 600 euro dati ai lavoratori autonomi italiani come indennizzo (e che non devono essere restituiti).

