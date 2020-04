I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La crociera-odissea di Mercedes Bresso con il marito: “Quattro mesi a vagare per gli oceani”



Sono partiti il 5 gennaio da Venezia per una Crociera intorno al mondo, Mercedes Bresso e Claude Raffestin, marito e moglie in giro per il mondo, ma esplode la Pandemia e vengono inseguiti dal Coronavirus che è più veloce di loro. Si ritrovano bloccati in ogni porto, senza poter scendere e respinti anche dai porti europei. Per oltre 4 mesi insieme ad altri 2000 passeggeri (di cui oltre 500 italiani) viaggiano su una crociera fantasma.

Continua a leggere



Sono partiti il 5 gennaio da Venezia per una Crociera intorno al mondo, Mercedes Bresso e Claude Raffestin, marito e moglie in giro per il mondo, ma esplode la Pandemia e vengono inseguiti dal Coronavirus che è più veloce di loro. Si ritrovano bloccati in ogni porto, senza poter scendere e respinti anche dai porti europei. Per oltre 4 mesi insieme ad altri 2000 passeggeri (di cui oltre 500 italiani) viaggiano su una crociera fantasma.

Continua a leggere

Continua a leggere