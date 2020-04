I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La doppia sfida di Luana fra tumore e Covid: “Spero di poter riprendere la chemio”



“Ho dovuto sospendere la chemio, ma spero che gli ultimi tamponi siano negativi per poter ricominciare e che non sia troppo tardi” racconta Luana Nigri, 36enne di origine pugliese che vive a Parma. Dall’inizio dell’emergenza si era trasferita dai genitori evitando ogni contatto, ma non è bastato. “C’è gente che si lamenta perchè non può fare jogging e non si rende conto di quanto sia invece molto più fortunata”

