I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La fase 2 degli aerei: addio posto di mezzo per favorire la distanza tra i passeggeri



Quando e come torneremo a viaggiare ai tempi dell’emergenza Coronavirus? Le discussioni sulla fase 2 riguardano anche il settore del trasporto aereo e alcune compagnie stanno ipotizzando di lasciare vuoti i posti intermedi dei tre disponibili per lato nella fusoliera per garantire il distanziamento sociale quando le restrizioni saranno allentate. Tra queste, c’è anche EasyJet: “Lavoreremo con le autorità su ciò che è giusto fare”.

Continua a leggere



Quando e come torneremo a viaggiare ai tempi dell’emergenza Coronavirus? Le discussioni sulla fase 2 riguardano anche il settore del trasporto aereo e alcune compagnie stanno ipotizzando di lasciare vuoti i posti intermedi dei tre disponibili per lato nella fusoliera per garantire il distanziamento sociale quando le restrizioni saranno allentate. Tra queste, c’è anche EasyJet: “Lavoreremo con le autorità su ciò che è giusto fare”.

Continua a leggere

Continua a leggere