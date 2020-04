I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La favola di Carlo Mischiatti: autistico e sportivo diventa Alfiere della Repubblica



Nominato da Sergio Mattarella come uno dei 25 giovani Alfieri della Repubblica, Carlo è autistico dalla nascita e grazie al supporto della sua famiglia è riuscito a compiere grandi imprese. Ha imparato a leggere e scrivere a 13 anni, fa sport e volontariato, aiuta altri ragazzi autistici e con la sindrome di Down, va a scuola per diventare falegname. Un esempio per tutti noi.

