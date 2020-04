I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Pasqua al tempo del coronavirus: uova e colombe rincarate del 168%



Non bastavano le speculazioni su mascherine, gel igienizzanti per mani. In piena pandemia di coronavirus, e in vista di una Pasqua e pasquetta insolite, sono saliti alle stelle i prezzi di alcuni prodotti tipici di queste festività come colombe e uova di Pasqua, soprattutto quando venduti online. I rincari arrivano al 168%.

