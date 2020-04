I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La possibile rivoluzione del calcio: nuovo calendario con campionati di apertura e clausura



Tra le possibilità considerate per ridisegnare il calendario del calcio, paralizzato in tutto il mondo dall’emergenza Coronavirus, anche un’idea clamorosa, per ora solo allo stato embrionale: dividere i campionati nazionali in tornei di apertura e clausura. Allo studio un piano che arriverebbe fino al 2023.

