I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La proposta dei pediatri: “Vaccino antinfluenzale obbligatorio per i bambini dai 6 ai 14 anni”



La Società Italiana di Medici Pediatri chiede l’obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale per i bambini da 6 mesi a 14 anni. “Lo chiediamo ora, per settembre ottobre, quando normalmente viene emanata la circolare ministeriale che indica le fasce che dovranno essere interessate dalla vaccinazione. Avere la popolazione pediatrica vaccinata nella sua totalità significherà contribuire a comprendere, nel momento in cui si ripresenterà, chi avrà il virus del Covid-19”.

Continua a leggere



La Società Italiana di Medici Pediatri chiede l’obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale per i bambini da 6 mesi a 14 anni. “Lo chiediamo ora, per settembre ottobre, quando normalmente viene emanata la circolare ministeriale che indica le fasce che dovranno essere interessate dalla vaccinazione. Avere la popolazione pediatrica vaccinata nella sua totalità significherà contribuire a comprendere, nel momento in cui si ripresenterà, chi avrà il virus del Covid-19”.

Continua a leggere

Continua a leggere