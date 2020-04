I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La solidarietà del carabiniere nei giorni del Coronavirus: dona tutto lo stipendio ai poveri



Il bellissimo gesto di Ettore Cannabona, comandante di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo: il militare ha devoluto in beneficenza l’intero stipendio mensile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità da donare a famiglie indigenti residenti nel comune siciliano.

Continua a leggere



Il bellissimo gesto di Ettore Cannabona, comandante di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo: il militare ha devoluto in beneficenza l’intero stipendio mensile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità da donare a famiglie indigenti residenti nel comune siciliano.

Continua a leggere

Continua a leggere