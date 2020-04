I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La storia Ken e Barbie serial killer: gli sposi assassini che andavano a caccia di vergini



Paul Bernardo e Karla Homolka, giovane coppia di sposi canadesi sono passati alla storia come ‘Barbie e Ken serial killer’. Dal 1987 al 1993 hanno rapito, stuprato e assassinato ragazze adolescenti in Ontario, Canada. Nel 1905 Karla si è accordata con la Procura per accusare il marito, scontando 12 anni di carcere. Paul Bernardo, invece ha incassato un ergastolo. Oggi Karla Homolka è una donna libera ed è diventata madre di due figli.

