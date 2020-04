I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La telefonata di Bergoglio al sindaco di Siracusa: “Sono papa Francesco e non è uno scherzo”



Telefonata inattesa ed emozionante per Francesco Italia, sindaco di Siracusa. A chiamarlo papa Francesco: “Il Santo Padre ha ricevuto una lettera particolarmente accorata di un siracusano che ha esposto i problemi della città in relazione all’emergenza Covid-19 e al Papa ha chiesto una benedizione per Siracusa. Lui ha preferito contattarmi dicendomi che prega per noi”.

