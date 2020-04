I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La testimonianza del medico che ha combattuto l’Ebola: “Il coronavirus è più difficile da battere”



Un medico infettivologo, Claudio Blé, 65 anni, ha deciso di riprendere servizio, nonostante fosse in pensione, per mettere a disposizione dell’ospedale di Empoli in cui lavorava la sua conoscenza acquisita sul campo in Africa, durante l’epidemia di Ebola. Anche sua moglie lavora in ospedale, come infermiera, ma in un’altra struttura della città.

