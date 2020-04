I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La veglia pasquale di Papa Francesco: “Oggi è il giorno del silenzio, l’ora più buia”



Papa Francesco celebra, in una basilica di San Pietro deserta a causa dell’emergenza Coronavirus, la veglia pasquale. Parlando delle sofferenze che oggi sta attraversando l’umanità, definendo quello di oggi come “il giorno del silenzio” e il momento che stiamo vivendo come quello in cui è arrivata “l’ora più buia”.

