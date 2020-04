I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La veranda esplode dopo la fuga di gas, uomo precipita dalla finestra: è gravissimo



A Cagliari, un uomo di 51 anni, è precipitato dal terzo piano del palazzo in cui abitava a causa di una forte esplosione provocata da una fuga di gas. Prontamente soccorso, è stato ricoverato all’ospedale di Cagliari, prima di essere trasportato in quello di Sassari nel reparto grandi ustionati, dove si trova in prognosi riservata.

