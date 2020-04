I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’abbraccio di Giorgio e Rosa: sposati da 52 anni e divisi dal Coronavirus



Un abbraccio che ha commosso l’intero ospedale quello avvenuto a Cremona tra Giorgio e Rosa che insieme da 52 anni sono stati costretti a separarsi per la prima volta a causa del Coronavirus: si sono incontrati a sorpresa grazie ai medici che li hanno in cura e che hanno voluto regalare loro un momento di gioia, immortalato negli scatti della dottoressa Manuela Denti: “È stato uno di quegli incontri che non si dimenticano”

