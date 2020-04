I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’allarme dei centri antiviolenza: “Donne chiuse in casa e isolate non riescono a chiedere aiuto”



Sono costrette in casa senza poter uscire con compagni e uomini maltrattanti. Hanno difficoltà a chiedere aiuto perché devono giustificare ogni movimento. E in condizioni di convivenza forzata 24 ore su 24, fare una telefonata senza essere ascoltate diventa impossibile. Il coronavirus ha come conseguenza anche un altro dramma: quello delle donne vittime di violenza, che sono ora più isolate di prima.

Continua a leggere



Sono costrette in casa senza poter uscire con compagni e uomini maltrattanti. Hanno difficoltà a chiedere aiuto perché devono giustificare ogni movimento. E in condizioni di convivenza forzata 24 ore su 24, fare una telefonata senza essere ascoltate diventa impossibile. Il coronavirus ha come conseguenza anche un altro dramma: quello delle donne vittime di violenza, che sono ora più isolate di prima.

Continua a leggere

Continua a leggere