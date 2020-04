I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’allarme dei costruttori: “Riaprire le librerie? Pazzi, devono sostenere imprese o sarà disastro”



“Riaprono le librerie? Con tutto il rispetto per la cultura, ma i libri non si possono comprare su internet? Sono pazzi. Superata l’ emergenza sanitaria la grande sfida sarà sugli investimenti infrastrutturali che saranno i primi a partire. Ma occorre sostenere le imprese, per questo diciamo basta”: questa la denuncia dell’Associazione nazionale costruttori edili.

