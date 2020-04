I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’allarme dell’Oms: “Sempre più giovani si ammalano o muoiono per il Coronavirus”



Maria van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’Oms, sottolinea come il Coronavirus stia colpendo anche i più giovani: “Stiamo vedendo che sempre più giovani stanno soffrendo gravemente per la malattia. Ci sono persone sulla trentina, la quarantina e la cinquantina che sono in terapia intensiva e muoiono”.

Continua a leggere



Maria van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell’Oms, sottolinea come il Coronavirus stia colpendo anche i più giovani: “Stiamo vedendo che sempre più giovani stanno soffrendo gravemente per la malattia. Ci sono persone sulla trentina, la quarantina e la cinquantina che sono in terapia intensiva e muoiono”.

Continua a leggere

Continua a leggere