I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lamorgese: “A Pasqua controlli e sanzioni. Non vanifichiamo gli sforzi fatti finora”



Il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese: “A Pasqua dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari, e per consentire all’Italia di ripartire il prima possibile. Per questo i controlli sugli spostamenti affidati alle forze di polizia sono stati rafforzati”.

Continua a leggere



Il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese: “A Pasqua dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari, e per consentire all’Italia di ripartire il prima possibile. Per questo i controlli sugli spostamenti affidati alle forze di polizia sono stati rafforzati”.

Continua a leggere

Continua a leggere