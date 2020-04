I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’annuncio dell’Istituto superiore di sanità: “Su vaccini contro Coronavirus c’è un’accelerazione”



Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, non nega un po’ di ottimismo sui tempi per la realizzazione dei vaccini contro il Coronavirus: “C’è un’accelerazione dei tempi”, afferma in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla sperimentazione di Pomezia, con un vaccino considerato un “candidato promettente”.

Continua a leggere



Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, non nega un po’ di ottimismo sui tempi per la realizzazione dei vaccini contro il Coronavirus: “C’è un’accelerazione dei tempi”, afferma in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla sperimentazione di Pomezia, con un vaccino considerato un “candidato promettente”.

Continua a leggere

Continua a leggere