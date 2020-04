I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’annuncio di Borrelli: “In Italia diminuisce il numero di persone positive: è la prima volta”



Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ieri erano 108.257, (20 in meno 24 ore). Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile nella conferenza stampa odierna. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus.

