L’annuncio di Borrelli: “Stop a conferenze giornaliere della Protezione civile”



Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli ha annunciato che gli incontri con la stampa nella sede in via Vitorchiano a Roma, saranno soltanto due e non si ripeteranno tutti i giorni.

