L’anziano picchiato dal medico: “Gli ho solo portato le mie radiografie, mi ha preso a calci…”



“Mi ha fatto aspettare fuori, non si è neanche degnato di prendere le mie radiografie: è un farabutto”. Così a Chi L’Ha Visto? il pensionato aggredito a Calimera, in Salento, dal suo medico curante, ora arrestato. Il dottore ha provato a chiedere scusa: “Sono fortemente stressato per l’emergenza Coronavirus”.

