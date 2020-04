I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’appello dei medici in trincea agli italiani: “Basta caccia al colpevole e giudizi sommari”



Lettera aperta agli italiani da parte di una cinquantina di medici in prima linea nella lotta al coronavirus per invitarli ad abbassare i toni in questo momento di emergenza evitando ad esempio la caccia al colpevole o conclusioni affrettate perché basate su dati incompleti. “Evitate la ricerca del colpevole e conclusioni quando la partita è ancora in svolgimento” spiegano i medici.

