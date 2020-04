I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’appello del professor Crisanti: “Usare mascherine e guanti anche in casa”



In questa nuova fase dell’emergenza Coronavirus l’invito del professor Andrea Crisanti è quello di indossare mascherine e guanti anche in casa, limitando “l’utilizzo degli ambienti domestici condivisi”. Crisanti, inoltre, spiega che la riapertura deve essere graduale, partendo da zone come la Sardegna e finendo con la Lombardia e le province più colpite, come Bergamo.

