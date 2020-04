I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’auto sbanda e si schianta, Massimiliano sbalzato dal finestrino dall’altra parte della strada



La vittima è Massimiliano Nardini, 43enne di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto in località San Martino. L’uomo viaggiava sul sedile del passeggero quando la vettura, per motivi ancora da accertare, ha sbandato finendo fuori strada e concludendo la sua corsa nella scarpata che costeggia la strada, con un terribile impatto contro un albero.

