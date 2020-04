I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lavoratori con partita Iva a rischio collasso: “È una catastrofe, non vediamo futuro”



Fanpage ha incontrato diverse categorie di lavoratori siciliani con partite Iva, come ristoratori, titolari di bar, b&b, negozi di abbigliamento, parrucchieri ed estetisti, ormai indeboliti psicologicamente e con la grande difficoltà di non riuscire a vedere una luce di speranza in un futuro fatto di incertezze e di paure:”È una catastrofe perché non ci sono aiuti”

Continua a leggere



Fanpage ha incontrato diverse categorie di lavoratori siciliani con partite Iva, come ristoratori, titolari di bar, b&b, negozi di abbigliamento, parrucchieri ed estetisti, ormai indeboliti psicologicamente e con la grande difficoltà di non riuscire a vedere una luce di speranza in un futuro fatto di incertezze e di paure:”È una catastrofe perché non ci sono aiuti”

Continua a leggere

Continua a leggere