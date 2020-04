I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Le sperimentazioni dei farmaci anti coronavirus funzionano”, l’annuncio di Zaia



“Funziona il farmaco per la artrite reumatoide e funziona anche la somministrazione a domicilio dell’antimalarico nelle prime fasi della malattia. Sembra che i cocktail di farmaci funzionino. Siamo sul pezzo e le sperimentazioni funzionano”, così il governatore del Veneto, Luca Zia, ha annunciato oggi l’ottima notizia sull’andamento delle sperimentazioni anti coronavirus attualmente in corso in regione.

Continua a leggere



“Funziona il farmaco per la artrite reumatoide e funziona anche la somministrazione a domicilio dell’antimalarico nelle prime fasi della malattia. Sembra che i cocktail di farmaci funzionino. Siamo sul pezzo e le sperimentazioni funzionano”, così il governatore del Veneto, Luca Zia, ha annunciato oggi l’ottima notizia sull’andamento delle sperimentazioni anti coronavirus attualmente in corso in regione.

Continua a leggere

Continua a leggere