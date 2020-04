I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lecce, bimbo di 8 mesi muore sbranato dal cane corso di famiglia davanti a mamma e nonna



Tragedia all’ora di cena a Torre Pali, in Salento. Un cane di grossa taglia ha attaccato e ucciso un bimbo di 8 mesi. Inutili i soccorsi: il piccolo è arrivato in ospedale già privo di vita. Sotto choc i genitori del bambino. Il cane, che non aveva mai dato segni di aggressività, è stato sequestrato.

