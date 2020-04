I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Legato mani e piedi per rubargli soldi e gioielli”, 4 arresti per l’omicidio dell’imprenditore



L’ex imprenditore 84enne Mercurio Nepa, detto Mike, dopo avere lavorato per anni negli USA era tornato in Sicilia, nella sua terra d’origine. A settembre era stato trovato privo di vita sul suo letto e l’appartamento era a soqquadro. In manette 4 pregiudicati: sono accusati di omicidio e rapina, aggravati e in concorso.

Continua a leggere



L’ex imprenditore 84enne Mercurio Nepa, detto Mike, dopo avere lavorato per anni negli USA era tornato in Sicilia, nella sua terra d’origine. A settembre era stato trovato privo di vita sul suo letto e l’appartamento era a soqquadro. In manette 4 pregiudicati: sono accusati di omicidio e rapina, aggravati e in concorso.

Continua a leggere

Continua a leggere