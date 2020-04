I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Leighton Meester di Gossip Girl e Adam Brody di The O.C. aspettano il secondo figlio



Secondo bebè in arrivo per la Blair Waldorf di Gossip Girl e il Seth Cohen di The O.C.. Sposati dal 2014, hanno già una bimba di nome Arlo. Ecco la foto pubblicata dal tabloid Daily Mail che mostra le prove della gravidanza: la Meester sfoggia il pancione evidente durante una passeggiata con marito e figlia.

Continua a leggere



Secondo bebè in arrivo per la Blair Waldorf di Gossip Girl e il Seth Cohen di The O.C.. Sposati dal 2014, hanno già una bimba di nome Arlo. Ecco la foto pubblicata dal tabloid Daily Mail che mostra le prove della gravidanza: la Meester sfoggia il pancione evidente durante una passeggiata con marito e figlia.

Continua a leggere

Continua a leggere