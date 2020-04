I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’esperto Burgio: “Il lockdown non serve a uccidere il virus, serve per prepararsi”



Per Ernesto Brugio, pediatra, esperto di epigenetica e biologia molecolare, il lockdown in Italia “è stato tardivo ma necessario altrimenti avremmo avuto una crescita esponenziale dei contagi, perché non serve a sconfiggere il virus quanto a rallentare la diffusione dell’infezione e a permettere al sistema sanitario di organizzarsi. Non potremo comunque abbassare la guardia per mesi”.

