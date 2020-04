I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Licia Nunez eliminata e delusa: “Ci tenevo a vincere il Grande Fratello Vip”



Si chiude dopo tre mesi per Licia Nunez, che non nasconde la delusione in diretta al Grande Fratello Vip. La modella e conduttrice è uscita al primo televoto lampo contro Antonella Elia e Paola Di Benedetto. “Per un attimo ho pensato a un pesce d’Aprile. Ci tenevo molto”, ha detto ad Alfonso Signorini.

