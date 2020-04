I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’idea di un gruppo di architetti per evitare i contagi al mare: cupole di bamboo sulla spiaggia



Dopo la proposta, che ha scatenato diverse polemiche, delle cabine in plexiglass sulle spiagge si cerca qualche soluzione diversa per poter andare al mare quest’anno mantenendo un certo distanziamento sociale necessario per evitare il contagio dal coronavirus. Un’idea è arrivata da un team di architetti romani che ha progettato cupole in bamboo removibili con doccia interna.

