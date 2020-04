I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’imbarazzo di Giovanni Masiero: “Al GF con quella smorfiosa di Chicca?”, non sanno che è la moglie



Una diretta Instagram con un incidente di percorso esilarante quella della quale è stato protagonista Giovanni Masiero, ex concorrente del Grande Fratello. “Eri al GF con quella smorfiosa di Chicca?” gli chiedono due fan durante un colloquio video. “Chicca” altri non è che Francesca Rocco, altra ex concorrente del GF, nel frattempo diventata la moglie di Giovanni.

