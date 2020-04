I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’infettivologo Galli (Sacco): “Ripresa graduale dalla seconda metà di maggio se tutto va bene”



Per Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, “se tutto andasse come sembra volere andare dovremmo ragionare per una graduale ripresa nella seconda metà di maggio”. Secondo l’esperto, per iniziare la famosa fase 2 dell’emergenza Coronavirus è fondamentale “dare il via ad una fase con più tamponi, test rapidi e sierologici”.

