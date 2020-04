I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Istituto superiore di sanità: “A maggio non arriveremo a contagi zero”



Per pensare a uno scenario con zero contagi in Italia è ancora presto. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, chiarisce quali sono le previsioni riguardanti il nostro Paese e i casi di Coronavirus: “A maggio non arriveremo a zero contagi. Il virus non stopperà la sua circolazione”.

